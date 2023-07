Des végétaux mal-aimés et pourtant si fascinants

Dans la famille des végétaux peu ou mal considérés, je demande : les algues. Et toutes sans exception. Rouges, vertes, brunes… Elles finissent souvent (et à tort) dans le même panier. Leur mauvaise réputation leur colle aux filaments. « On a dans l’esprit les grands échouages, les grandes marées vertes, les algues qui viennent s’accrocher aux filets des pêcheurs », reconnaît Claude Payri, directrice de recherche à l’IRD et spécia- liste des algues (phycologue pour les connaisseurs).

Et pourtant, ces organismes vivants sont fascinants. Déjà dans leur constitution : ni racines, ni feuilles, ni fleurs, ni vaisseaux, ni graines, peut-on lire au cours de nos différentes recherches. Une description par la négative assez « simpliste » pour Claude Payri qui cacherait la complexité de ce qu’elles incarnent en réalité. Alors, qui sont-elles ? « Ce sont des organismes qui font la photosynthèse et fabriquent de la matière organique à partir de l’énergie solaire et du dioxyde de carbone. L’appareil végétatif de ces végétaux est un thalle. »

Les algues développent des formes et des tailles extrêmement variées, mesurant quelques millimètres jusqu’à plusieurs dizaines de centimètres. En deux mots : elles sont un chaînon indispensable des réseaux trophiques (alimentaires). « Ce sont des producteurs primaires et des éléments déterminants dans les cycles de l’oxygène et du carbone », précise la spécialiste. Sans parler du rôle écologique des algueraies qui constituent des abris pour de nombreuses espèces.

UNE RICHESSE « INSOUPÇONNÉE »

Donc, contrairement à ce que l’on pouvait penser, les grandes algues ont tout pour plaire. Et encore une fois, la Nouvelle-Calédonie n’est pas en reste dans ce domaine. Surtout lorsque l’on sait qu’entre 7 000 et 15 000 espèces de macroalgues sont connues dans le monde et qu’il en existerait ici plus d’un millier. « C’est beaucoup, c’est presque autant qu’en Méditerranée. » Les premières estimations publiées en 2007 portent le nombre d’espèces à 443. Les outils modernes, et notamment la génétique, ont mis en lumière cette richesse « insoupçonnée ».

Cette diversité s’explique sans surprise par la position géographique de la Nouvelle-Calédonie et son histoire géologique. Pas très loin de l’épicentre de biodiversité que constitue le Triangle de corail entre les Philippines, la Malaisie et la Papouasie. Aussi, le territoire « jouit de conditions climatiques contrastées entre le nord tropical et le sud subtropical à tempéré qui concourent à une diversité importante de la flore marine », partage Claude Payri. À l’inverse des algues bretonnes, les nôtres sont discrètes. Pas toujours facile de les observer à coup sûr dans les récifs.

En revanche, lorsqu’elles deviennent anormalement abondantes, c’est souvent signe d’un déséquilibre dans l’environnement : rejet d’eaux usées non traitées, surpêche de poissons herbivores, etc. On se souvient encore des marées d’algues vertes sur le littoral de Poé en 2018 suite à des épandages importants d’engrais. « Ces dysfonctionnements ont souvent pour origine les activités humaines mal contrôlées et ces phénomènes sont aggravés par les changements climatiques qui affectent la biologie des espèces et le fonctionnement des écosystèmes », souligne la chercheuse.