TROIS MOIS DE DÉBATS

Tout commence en septembre 2022. Emmanuel Macron annonce le lancement d’une Convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage est confié au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

184 citoyennes et citoyens sont tirés au sort. Leur mission ? Répondre à la question posée par la Première ministre : « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? ».

Entre décembre 2022 et avril 2023, 27 jours de discussions, de délibérations et de débats sont nécessaires avant de voter des propositions. Pour les aiguiller, des experts juridiques, médicaux, religieux et philosophiques les rencontrent. Finalement, les citoyens s’accordent sur un même constat : le cadre légal existant n’est pas adapté.

UN CADRE JUGÉ INSUFFISANT

Le rapport souligne une inégalité d’accès à l’accompagnement de la fin de vie ainsi qu’une absence de réponses satisfaisantes face à certaines situations, « notamment dans le cas de souffrances physiques ou psychiques réfractaires ». Les citoyens recommandent de soutenir une meilleure formation des professionnels de santé sur les prises en charge palliatives.

Ils préconisent de développer l’accompagnement à domicile, de garantir les budgets nécessaires pour rendre cet accompagnement effectif ou encore d’intensifier « les efforts de recherche et développement pour mieux prendre en charge la souffrance et développer de futurs remèdes ». Des propositions fortes qui invitent les pouvoirs publics à réagir.

UNE MAJORITÉ EN FAVEUR DE L’AIDE ACTIVE À MOURIR

Ils sont 75,6 % à s’être positionnés en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir. Il s’agit, selon eux, de la modalité la plus adaptée. Ils pointent du doigt les insuffisances de la loi Claeys-Leonetti de 2016 et notamment les limites de la sédation profonde et continue.

En ce qui concerne le suicide assisté et l’euthanasie, la Convention juge nécessaire de laisser libre choix entre les deux options. Selon eux, une seule solution ne répondrait pas à l’ensemble des situations rencontrées. Les personnes tirées au sort ont achevé les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie.