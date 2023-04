Peut-on décider de notre mort ? Sera-t-il bientôt possible, en France, d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté ?

L’histoire récente est jalonnée d’affaires médiatisées qui ont marqué les esprits et favorisé une réflexion autour de la fin de vie. Notamment celles, symboliques, de Vincent Humbert, sa demande de droit à mourir lui est refusée par Jacques Chirac en 2002 et, quelques années plus tard, de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif dont la famille se déchire sur son envie de partir.

En 2005, la loi Leonetti marque un premier pas. Elle autorise les personnes en phase terminale à arrêter leurs traitements ou à bénéficier d’antidouleurs efficaces, même s’il en résulte une mort plus rapide.

En 2016, devenue la loi Claeys-Leonetti, elle encourage les patients à exprimer par avance leur volonté (c’est la directive anticipée) et permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès, en cas d’affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme (quelques jours).

Nouvelle avancée, l’an dernier, le Comité consultatif national d’éthique ouvre la porte à une aide active à mourir (AAM) pour les affections neurologiques ou des cancers avec un pronostic vital engagé à moyen terme cette fois, c’est-à-dire quelques mois.