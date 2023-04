« IL ÉTAIT HEUREUX »

Père et fils adhèrent à l’Association de soutien au droit à mourir dans la dignité, qui leur donne les documents à remplir, la fameuse directive anticipée. Jacques Chêne formule une requête : que la date de départ soit fixée pendant que Sébastien et ses deux sœurs sont à ses côtés afin « de s’en aller en étant ensemble ». « On est conscients que cela signifie ne plus jamais se revoir. »

Dans un premier temps, les médecins n’accèdent pas à la requête. « Je les ai senti heurtés par le choix d’une date, comme si ça ressemblait pour eux à une euthanasie. » Sébastien Chêne rencontre les soignants, qui refusent de « prendre en considération la décision de mon père », à plusieurs reprises, « entraînant une sorte de dialogue de sourds ». À domicile, Jacques est sous « sédation légère », afin de lui permettre de mieux supporter la situation. Cela le met « dans le cirage, il rencontre de grosses difficultés à sortir de son lit, il a de moins en moins d’énergie. C’est assez difficile à vivre pour lui ».

Les doses de sédation augmentent progressivement. L’ancien sportif se lève de moins en moins, dort beaucoup et se déshydrate. « Le simple fait de boire est une épreuve, il faut relever le dossier du lit, ce qui lui fait mal, et on l’aide avec une sorte de biberon. Je l’accompagne aux toilettes parce qu’il ne se déplace quasiment plus, il peut s’écrouler à tout moment. Il perd sa mobilité et ne s’alimente plus. » Il « décline très vite » et maigrit à vue d’œil, en quelques jours seulement.