Et pointe du doigt, à l’inverse, les insuffisances de la loi actuelle et un système qui ne fonctionne pas. « Pourquoi attendre le dernier moment et laisser souffrir ? C’est hypocrite », appuie Jean-Pierre Flotat. Surtout, les conditions d’accès draconiennes peuvent en faire « un parcours du combattant. Il faut vraiment avoir envie de mourir. »

« TENIR COMPTE DU RESSENTI »

C’est là l’essentiel, le malade et les souffrances vécues, qu’elles soient physiques ou psychiques. « Chacun a son acceptation d’un niveau de douleur physique acceptable. Et certains refusent tout simplement de se voir diminuer par une maladie qu’ils savent incurables et de l’imposer à leur famille et leurs proches. »

Comme celle de Charcot, souvent prise en exemple. D’autant que la majorité des Français y est favorable, rappelle Jean-Pierre Flotat. Ce qui pose davantage question sont les modalités de mise en œuvre. « Des divergences apparaissent, certains veulent un encadrement plus strict, d’autres plus ouvert. »

Ne pas permettre d’être maître de sa fin de vie va à l’encontre « de ce qu’on peut attendre d’un État démocratique. On ne doit pas obliger une partie du groupe à subir la volonté de l’autre. »

Et puis, comment présager de notre réaction à l’annonce d’une maladie incurable, à la douleur, notre degré d’acceptation d’une vie dépendante ? « Ceux qui y sont opposés ne tiennent pas compte du ressenti des gens. » Au-delà d’être pour ou contre, d’avoir tort ou raison, une seule chose importe, affirme Jean-Pierre Flotat, la tolérance. « Laisser à chacun la possibilité de choisir les modalités de sa mort. C’est la liberté individuelle ultime qui, en plus, ne nuit en rien à celle des autres. Qui peut décider pour l’autre de sa façon de mourir ? ».

Anne-Claire Pophillat