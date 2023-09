« Ce document n’avantage personne »

MATIGNON PLUTÔT QUE NOUMÉA

Plus que cela, « il n’avantage personne ». Preuve en est, plusieurs points ne leur conviennent pas. Virginie Ruffenach insiste sur la composition du Congrès. « On nous propose de passer à une représentation de 59 % à 63 % pour le Sud alors qu’on a 75 % de la population. En 1988, c’était 66 % de la population. On souhaite au moins revenir au déséquilibre antérieur. » Idem sur la clé de répartition. « On est à 50 %. Il n’y a plus 16 points d’écart, mais 25 ! » L’État proposerait un rééquilibrage dans les cinq ans, mais « sans dire sur quelles bases ». La situation, en tout cas, ne peut plus durer.

Autre point d’accroche, les 10 ans glissants pour intégrer le corps électoral spécial, « l’équilibre de l’Accord de Nouméa ». Le Rassemblement s’était rapproché des Loyalistes à trois ans, l’État avait posé sept. « On va vers 10, donc c’est plutôt en faveur des indépendantistes. » Le Rassemblement se réfère plus aux « accords de paix » (Matignon) qu’à un « accord de décolonisation » (Nouméa) dont le processus est terminé et était transitoire. « On considère que les Calédoniens ont le droit à la pérennité, à la visibilité. »

L’idée serait de viser un statut « quasi définitif ». Une des options impliquerait le déclenchement du droit à l’autodétermination par un accord des deux tiers du Congrès sur un nouveau statut et une demande de sollicitation par 50 % du corps électoral référendaire. Satisfaisant sauf sur ce corps « puisqu’on ne sait pas ce qu’il sera ». La mention des deux générations pour le déclencher ne satisferait personne. « On ne veut pas de date. »

L’espoir est maintenant que les élus soient au niveau de leurs prédécesseurs, « qui ont su faire les compromis nécessaires ». Mais même sans accord, le Rassemblement demandera le dégel et le changement de la représentativité au Congrès qui dépend « d’une simple loi organique ».