L’étape parisienne fissure le bloc indépendantiste

La séquence parisienne n’a pas été interprétée de la même manière. De retour à Nouméa, l’Union calédonienne (UC) a annoncé suspendre « toutes ses rencontres avec les représentants de l’État ». De son côté, l’Union nationale pour l’indépendance (UNI), l’UPM et le Palika, dit vouloir respecter la « parole donnée » et « faire avancer les choses ». Le président de l’Union progressiste en Mélanésie (UPM), Victor Tutugoro, revient de Paris avec quelques satisfactions. « Enfin, il y a un texte sur la table issu de plusieurs mois de discussions et de neuf rencontres avec les services de l’État », souligne-t-il.

Ce premier document sert de base, mais doit encore faire des « allers-retours entre Paris et Nouméa ». Il permet, selon Victor Tutugoro, de « fixer » les propositions de l’État que les indépendantistes soient d’accord avec ou non. L’UPM et le Palika acceptent la méthode et le calendrier. Les deux partenaires souhaitent retravailler le document et faire leurs propositions lors de la venue du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, programmée en octobre. « L’engagement a été pris d’en faire un document martyr, poursuit le président de l’UPM. Une synthèse sera faite fin octobre. Le texte issu des discussions sera soumis à nos congrès respectifs. »