Trois mois pour trouver un consensus

L’État a présenté ses propositions lors des rencontres parisiennes début septembre. Un document qualifié de « martyr », son objet étant d’être trituré, amendé, enrichi par les partenaires jusqu’à obtenir une version finale qui fasse consensus.

Le texte reprend ce qui a été annoncé au fil des mois, depuis le courrier de Gérald Darmanin aux élus calédoniens fin mai et le discours d’Emmanuel Macron place des Cocotiers le 26 juillet. Le maintien du droit à l’autodétermination, non pas par un vote binaire mais plutôt par un référendum de projet ; la construction d’une citoyenneté calédonienne, qui ne peut « se limiter au droit de vote et à l’accès à l’emploi », a déclaré Élisabeth Borne dans son discours le 6 septembre ; le dégel du corps électoral ; l’élaboration d’un nouveau statut, avec la question des institutions et du transfert de compétences ; la baisse du nombre d’élus au Congrès (35 contre 54 actuellement) et un président pour l’ensemble de la mandature ; une meilleure répartition des compétences entre le gouvernement et les provinces… Les chantiers sont nombreux. Le calendrier tendu.