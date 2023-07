Une terre « projetée dans l’Indo-Pacifique »

La Nouvelle-Calédonie est une « présence de la France, une de ses projections » dans cette zone si particulière pour le président de la République. Le pays est une « puissance du Pacifique » et le territoire, « un partenaire puissant pour tous les voisins ». Emmanuel Macron a martelé sur France 2 et TF1 l’importance de cette « [terre projetée] dans l’Indo-Pacifique, un espace soumis à toutes les tensions, où la Chine déploie une présence de plus en plus forte, où les États-Unis d’Amérique sont de plus en plus présents ».

La recherche d’influence ne se traduira pas que militairement. Le déplacement présidentiel au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle- Guinée image cette volonté géopolitique qui se manifestera par des engagements financiers au profit de la recherche et de l’environnement. Des ambitions auxquelles la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française ne resteront pas étrangères. Le président du gouvernement calédonien Louis Mapou et son homologue polynésien Moetai Brotherson étaient invités.

Brice Bacquet