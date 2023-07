Emmanuel Macron instaure son « Pacte de Nouméa »

Sonia Backes, présidente de la province Sud et secrétaire d’État (Les Loyalistes-Renaissance), évoque un discours « rassurant » avec des perspectives claires : une modification constitutionnelle sur les élections provinciales « qui permettra à ceux qui sont exclus de voter » et une période d’un an pour travailler sur un nouveau statut. Elle admet aussi qu’une page du passé est à fermer. « Tout ce qu’on essaie de faire est toujours ramené à ce passé qui n’est pas apaisé. Donc ce chemin est intéressant. »

Le député Nicolas Metzdorf (Générations-Re- naissance) retient que le président « souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste française » et qu’il « nous a aussi pressés, en nous disant qu’il ne fallait pas tergiverser sur l’avenir institutionnel, sortir des deux blocs et construire l’avenir ». Philippe Dunoyer, député (Calédonie ensemble-UDI), insiste sur cette « obligation de traiter les problèmes qui ne sont pas résolus simplement par le résultat de ces trois référendums et un volontarisme plus affirmé de la part de la France au plan militaire, stratégique, de l’énergie et de la stratégie industrielle. C’est cohérent ».

Le président du gouvernement Louis Mapou, l’un des rares élus indépendantistes à avoir fait le déplacement, estime que les sujets évoqués sont « à l’image de ce que la Nouvelle- Calédonie doit traiter compte tenu de son histoire, de ses responsabilités et du lien établi avec la République ». Il salue la reconnaissance du travail effectué avec les accords et l’affirmation qu’il est hors de question qu’on y touche ». « On a toujours un titre 13 au sein de la République, ce n’est pas rien. » Il tempère cependant : « Le président a posé posé l’avenir comme il le souhaite, mais il faudra qu’on en discute. Les trois référendums ont certes vu le non l’emporter et la prochaine étape est forcément au sein de la République. Mais est-ce que le futur définitif est au sein de la République ? C’est le débat qui est ouvert ».