Des aides pour les premiers réfugiés climatiques

Des familles de Touho déplacées vivraient sans eau, sans électricité et trop éloignées de la route principale, selon Sylvain Néa, représentant des autorités coutumières au nom du GDPL. « On n’est pas sur la côte Est où on a les plaines pour installer facilement les gens. On est entre la mer et la montagne. S’installer sur la montagne, ça coûte cher », explique le maire de Touho. Des centaines de millions de francs, avance-t-il. La municipalité espère beaucoup des fonds publics et européens pour répondre à cette « urgence ».

L’État va accompagner financièrement les recherches scientifiques pour mieux connaître, mesurer et anticiper le phénomène, ici et dans la région. Un observatoire du littoral calédonien (Oblic) surveille les évolutions depuis 2013. Un travail de réaménagement de la côte est aussi envisagé grâce à des investissements publics. Des solutions à court et long terme devront être trouvées, prévient le membre du gouvernement en charge de l’environnement Jérémy Katidjo Monnier.

Le président de la République veut inventer « une nouvelle politique foncière » pour faciliter et accélérer le relogement des victimes de la montée des eaux. « C’est un enjeu régalien et de souveraineté parce que c’est la protection de notre sol et de nos populations », estime-t-il. L’État et les collectivités locales, dit-il, feront ces « efforts de recherche et de protection », préambule d’« investissements exceptionnels ».

Brice Bacquet