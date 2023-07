La visite présidentielle en images

Une rencontre avec plus de 400 jeunes engagés s’est déroulée au centre culturel Tjibaou. Issus du Service national universel (SNU), du RSMA et d’autres structures, ils ont pu échanger avec le président. Dans un discours liminaire, il a dit ses ambitions. « L’objectif qui est le nôtre pour les années à venir est aussi de donner une perspective à notre jeunesse et de dire qu’elle est au cœur du projet que nous portons. » Le président imagine un projet porteur d’un avenir collectif face au réchauffement climatique, fait d’opportunités économiques pour faire face aux inégalités sociales criantes, pour résoudre les violences. Il s’est entretenu avec Jocelyne et Ben, engagés au service de la province Nord, très intimidés par les caméras. Leurs espoirs ? Davantage de place dans les entreprises, le respect de l’emploi local et le retour d’un peu plus d’autorité pour éviter que la jeunesse « parte en vrille ». Plus loin, Tein et Christina, investis auprès des personnes handicapées à la FOL, sont contents de voir Emmanuel Macron mais ne s’intéressent pas à la politique. Leur principale préoccupation est la vie chère. Ils invitent leurs semblables à s’engager, synonyme d’une « grande expérience ». / © C.M.