La crise sanitaire et économique n’est pas étrangère à cette réflexion sur la réduction du temps de travail. Chez IG Metall, les syndicats suggèrent de la mettre en œuvre afin de préserver les emplois dans l’industrie. Elle permettrait de rendre le secteur plus attractif.

La proportion d’offres d’emploi faisant référence à la semaine de quatre jours a augmenté de 15,7 % en début d’année comparé au premier trimestre 2022, rapporte Der Spiegel dans Courrier international. Sur les 2 millions d’offres répertoriées sur la plateforme en mars, plus de 5 000 la mentionnaient. Et presque tous les secteurs d’activité sont concernés.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE ET EN AUSTRALIE

Chez nos voisins, elle fait aussi son chemin. L’entreprise de gestion de fortune Perpetual Guardian, en Nouvelle-Zélande, a été l’une des premières à se lancer dans l’aventure en 2018. Puis la société Unilever s’y est mise. Après des résultats encourageants entre décembre 2020 et juin 2022, l’expérience va être prolongée.

Pour les responsables de la société, c’est une vraie réussite avec un personnel plus heureux et plus motivé. L’absentéisme a baissé d’un tiers, tout comme le stress. D’où la décision de la multinationale de l’appliquer en Australie. Plus de la moitié des 900 employés australiens vont pouvoir tester ce nouveau rythme à partir du 14 novembre.

AU JAPON

Alors qu’ils travaillent plus de 50 heures par semaine et ne prennent que très peu de jours de congé par an, les Japonais sont pourtant en train d’imiter certains pays européens.

Les administrations publiques, qui font face au vieillissement de la population, ont du mal à embaucher de jeunes diplômés. Elles souhaitent donc rendre les postes plus attrayants avec cette refonte du temps de travail.