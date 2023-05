Pas la peine de réserver une table Au P’tit Café samedi soir ou dimanche midi. Ne comptez pas non plus sur le lundi. La fourchette horaire de l’établissement est inédite dans le monde de la restauration. Il sort les couverts quatre jours par semaine.

Les salariés et les gérants n’ont pourtant pas moins de pain sur la planche. Ils avalent leurs 39 heures de travail en moins de cinq jours. « On avait testé plusieurs concepts, mais on a décidé d’ouvrir quatre jours à fond et d’avoir trois jours de repos », explique Jean-Philippe Frémondière, l’un des co-gérants.

La formule a un peu changé avec la crise sanitaire. Depuis les confinements et les changements d’habitude des clients, buddha bowl, salades et plats du jour sont à emporter le lundi jusqu’à 14 heures. « On fait la matinée en alternance pour avoir un lundi sur deux. »