La Direction du travail et de l’emploi se montre particulièrement attentive à ce qu’il se passe ailleurs. Et « enthousiaste » au vu des résultats, précise Thierry Xozame, qui y voit de nombreux bienfaits : moins d’absentéisme, une meilleure productivité, une meilleure santé, une meilleure qualité de vie au travail, plus de temps pour sa vie personnelle et, suggère-t-il, « peut-être que cela permettrait de retenir les talents ? ».

Ce genre de réorganisation pourrait donner « plus de liberté aux salariés »

et les motiver. « Cela demande à être regardé de très près. » Le tissu économique en Nouvelle-Calédonie est surtout constitué de petites et moyennes entreprises.

Il faudrait donc lancer une large consultation et mener une étude pour adapter le dispositif. Et, en se projetant sur le long terme, le directeur questionne. « Est-ce que cela ne pourrait pas jouer dans les dossiers prioritaires, comme le Ruamm ? S’il y a moins de malades, moins d’absents, cela coûterait moins cher à la société. »