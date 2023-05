DNC : La semaine de quatre jours, qu’en dit la médecine du travail ?

Frédéric Peltier Blanc : Au niveau national, on ne dispose pas de véritable étude. Les expérimentations sont encore récentes. En revanche, on a quelques données au niveau international. Une étude de l’université de Cambridge, sortie en 2022, a montré qu’un passage à la semaine de quatre jours avec diminution du temps de travail entraîne une diminution des arrêts maladie, une amélioration du bien-être.

On a remarqué la possibilité pour les salariés d’avoir des loisirs bénéfiques pour la santé. On voit aussi des témoignages d’entreprises qui évoquent une augmentation de la productivité. En Espagne, une société de 180 salariés a constaté une chute de 20 % de l’absentéisme.

En Angleterre, une autre entreprise a évoqué une baisse de 66 % des absences et une diminution de 39 % du stress ressenti par les salariés. Certains indiquent avoir un meilleur sommeil et davantage d’énergie. Globalement, on voit que les entreprisses qui font l’essai de la semaine de quatre jours ne reviennent pas en arrière, elles l’adoptent.

Le Covid a fait comprendre aux gens qu’il pouvait y avoir un autre équilibre entre travail et loisir. ”