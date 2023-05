Renouveler sa garde-robe à l’infini de manière éthique

DIRE NON À LA SURCONSOMMATION

Pour Émilie Martucci, il était essentiel de laisser la liberté aux femmes de troquer leurs articles comme il leur chante. Son but : qu’elles aient envie de revenir et de se convertir davantage au marché de l’occasion. D’où le critère non négociable du parfait état. « Pour ce concept, je suis obligée d’avoir des articles qui se valent. »

L’avantage (ou le désavantage) sur une île comme la Nouvelle-Calédonie, c’est qu’il existe un vrai marché de seconde main avec des articles dans un état impeccable. « Il y a beaucoup de commandes sur internet. Qui dit achat en ligne, dit qu’on n’essaye pas. Quand les vêtements arrivent, ce n’est pas la bonne taille, ce n’est pas la couleur à laquelle on s’attendait. Rien ne vaut de toucher, d’essayer. »