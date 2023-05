Grâce à la Ressourcerie, rien ne se perd, tout se récupère

Certains mots ne figurent pas dans le dictionnaire des ressourceurs : démodé, gaspiller. En revanche, le vocabulaire est très riche à la page des « r » : revaloriser, réutiliser, réparer, recycler…

Ces mots illustrent le travail hors norme réalisé par les membres de l’associa- tion depuis 2019. Quatre ans que les objets qui passent entre les mains des bénévoles et salariés de la Ressourcerie retrouvent une nouvelle famille. Quatre ans que leurs actions ont conquis le public.

Les Calédoniens donnent, récupèrent et font de plus en plus de bien à la planète. « Ils se sentent un peu plus concernés. Il y a une vraie prise de conscience. Il n’y a pas besoin d’aller très loin. On observe à l’œil nu l’impact du changement climatique en Nouvelle-Calédonie », souligne Amélie Toureau-Tabard, coordinatrice.

Aujourd’hui, tout le monde s’est approprié ce lieu, aussi incroyable que la caverne d’Ali Baba. Un pari réussi pour toute l’équipe qui contribue à le démocratiser et à déculpabiliser ceux qui le fréquentent. « Il y avait une gêne de certaines personnes qui disaient avoir les moyens d’acheter neuf. Ils avaient l’impression qu’en venant ici, ils empêchaient ceux en situation de précarité de pouvoir en bénéficier. Ça a été un gros travail de communication.»

À la recherche de nouveaux locaux Depuis 2020, la Ressourcerie occupe l’ancien centre de tri de l’OPT qui leur a été mis à disposition gracieusement dans le centre-ville. L’association doit libérer les locaux au premier semestre 2024. La seule solution pour que l’équipe poursuive ses activités serait qu’un local leur soit financé. « On est reconnu d’intérêt général donc on est éligible au mécénat », rappelle Amélie Toureau-Tabard. Les personnes intéressées peuvent contacter l’association par mail : ressourcerienoumea@gmail.com

Cette fois, les Calédoniens l’ont bien compris. Tout ce qui entre ici doit retrouver une nouvelle vie. Peu importe par quel circuit. « La vente va nous permettre de faire tourner l’association. Le don va faire rayonner la Ressourcerie. On a ensuite le circuit de la transformation où on va réparer », explique la coordinatrice.