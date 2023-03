« MALADIES HONTEUSES »

De l’autre côté du règne animal, les cafards ne sont pas totalement inoffensifs. « Ils ne sont pas vecteurs de maladies comme le moustique, détaille Arnaud Cannet. Ils peuvent toutefois transporter des pathogènes, les salmonelles par exemple. » Les rampants se nourrissent sur les tables et les plans de travail des cuisines, rôdent derrière les frigidaires à la recherche d’eau et récupèrent germes d’infection et aliments qui traînent. « Ils sont le reflet de ce qui les entoure. Dans un environnement stérile, ils ne diffuseraient rien », résume Arnaud Cannet. Leur présence massive peut néanmoins engendrer des problèmes respiratoires et des allergies. « Dans des situations extrêmes, quand il y en a beaucoup, cela peut provoquer des crises d’asthme. Souvent, les personnes ne font pas le lien avec les cafards présents chez eux et s’habituent. »

Les méfaits des punaises de lit sont encore plus discrets et pervers. Tapies à l’ombre des canapés, des lits et des plinthes, elles attendent la nuit pour sortir pomper notre sang. Les excursions nocturnes de ces voraces à six pattes traumatisent leurs victimes. « Elles ne transmettent pas de maladies, même s’il y a certaines suspicions, développe le spécialiste des insectes à la Dass. Le risque, ce n’est pas leurs piqûres, mais la psychose autour. »

Les conséquences « extrêmement destructives » de ces bêtes conduisent parfois à « l’isolement social » et à « l’évitement social », parfois à des tentatives de suicide. « L’impact psychologique peut être considérable, on peut ne plus en dormir, on n’ose plus inviter les gens chez nous et on n’ose plus aller chez les gens, explique Arnaud Cannet. Pour les punaises de lit, et dans une moindre mesure les cafards, on parle de maladies honteuses. »

Cette gêne empêche de mesurer l’ampleur du problème. « Nous avons très peu de remontées de cas et une faible visibilité. Le territoire n’est pas épargné par ce phénomène mondial. » Les punaises de lit peuvent apparaître et il ne sert à rien de céder à la panique. L’important reste de traiter mécaniquement (congélation, vapeurs et lavage à 60 °C), puis chimiquement en faisant appel à un professionnel.