Il aurait surtout tendance à nous le donner ! Un corps gras et aplati, de longues antennes filiformes, des pattes épineuses, une couleur brunâtre… Tout le monde le connaît et pour cause. Il fait partie des insectes les plus répandus (et les moins appréciés) dans les mai- sons. « Ceux qui sont très envahissants sont les blattes germaniques. On les retrouve dans les cuisines et salles de bain, dans les tiroirs et tout ce qui est électronique », explique Pierre Sigogne.

Les cafards à la taille démesurée, qu’on rencontre à proximité des regards, sont les blattes américaines. Tous ces insectes, peu ragoûtants, affectionnent les recoins sombres, chauds et humides. Ils se réfugient le jour dans les endroits obscurs et sortent la nuit pour se nourrir.

Les cafards souillent les plans de travail dans les cuisines, les appareils électroménagers et les denrées alimentaires. Un seul conseil : ne rien laisser traîner. « Les cafards ne choisissent pas une maison sale ou propre, ils vont où ils peuvent », nuance Arnaud Cannet, entomologiste au service santé publique de la Dass.

Les insatiables termites