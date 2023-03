Son nom apparaît sur la liste noire de la ville de Nouméa. Le rat, comme le moustique, fait partie des ennemis publics qu’il faut neutraliser. Le premier transmet la leptospirose. Le second est accusé, à raison, d’être vecteur d’arboviroses (dengue, chikungunya et Zika). Des criminels malgré eux qui nécessitent une surveillance accrue et des actions ciblées.

Le service de l’inspection de la salubrité publique, qui dépend de la DRS, veille à la santé et à la sécurité des habitants en faisant le nécessaire contre ces deux espèces indésirables. « On cible ceux qui ont une maladie transmissible à l’homme et qui mettent en danger la population. Une maison remplie de cafards ou autre, on va passer par le biais d’une inspection pour imposer au propriétaire de faire quelque chose, mais ce n’est pas nous qui allons traiter », explique Laurent Vignon, directeur de la DRS.

LES RUES PASSÉES AU PEIGNE FIN

Le service de l’inspection de la salubrité publique traque les rats dans les rues de la ville. Les agents déposent des raticides dans les regards de la voie publique. « Ils peuvent être grignotés en deux jours », indique un agent en soulevant la plaque d’égout et en plaçant l’appât rose. Ce poison lent va provoquer chez le rongeur une hémorragie interne. Comme il ne meurt pas instantanément, il va réussir à tromper ses congénères qui ne vont pas se douter une seule seconde de la dangerosité de leur casse-croûte. « Le rat est un animal intelligent, un premier va goûter pour les autres », indique Laurent Vignon.

L’an dernier, 915 regards ont été traités à Nouméa : autour des établissements scolaires, des garderies, des pensions de retraite, des installations sportives, mais aussi au niveau des zones touristiques et du centre-ville. « On a aussi installé 413 pièges dans les bâtiments administratifs et techniques, les cantines et les installations sportives. »