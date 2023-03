Pour souffler les 33 bougies de leur maison, Thierry et Linda ont reçu des invités très spéciaux. Trois, deux, un… Surprise ! Des termites de bois sec. Un vrai cadeau empoisonné qu’ils ont découvert au-dessus de leur tête, caché sous le PVC de leur maison. Panique à bord. Car qui dit insectes xylophages, dit dégâts. Parfois inestimables. « Ce n’est pas quelque chose à laquelle tu penses lorsque tu construis », confie Thierry qui a arraché toutes les barres en bois du plafond de la terrasse après cette trouvaille. « C’était infesté. Je vais tout refaire avec des barres en fer. »

Sa femme avait remarqué des signes de leur présence à plusieurs reprises. « Dans la buanderie, il y avait des petites billes partout par terre. » Ces excréments, que les termites de bois sec relâchent, ressemblent à des petits grains de sable. « Quand les billes sont claires, c’est qu’elles sont fraîches. Les autres datent déjà d’il y a quelques jours », explique François, technicien de Formula 4D.

SAUVER LES MEUBLES ET LA CHARPENTE

Afin d’éviter littéralement que le toit ne leur tombe un jour sur la tête, les propriétaires ont fait appel à la société spécialisée en détermitage. « Il faut faire attention car ils attaquent les meubles, mais surtout la charpente et c’est plus grave à changer », s’alarme Linda. Un spécialiste a été missionné pour inspecter les poutres et trouver des indices de leur présence. Bingo. Les termites ont bien élu domicile dans la charpente.



La charpente doit être traitée pour éviter les dégâts. / © E.B.

Muni de sa perceuse, le technicien réalise des trous dans la zone infestée. « Je perce les croisillons et les chevrons et j’injecte. » Protégé par une combinaison intégrale et un masque, il vient ensuite pulvériser le produit et blanchir tout le bois. Un traitement qui devrait éviter que les termites contre-attaquent dans le futur.

Ce processus n’a plus de secret pour les agents des sociétés spécialisées. La situation de Thierry et Linda est loin d’être unique. « La Nouvelle-Calédonie est une termitière », selon Pierre Sigogne, responsable d’exploitation de Formula 4D. Échapper à ces visites à l’improviste reste possible en amont grâce aux traitements préventifs.