« UNE LETTRE D’AMOUR »

Les images diffusées pour en faire sa promotion ont largement suffi à les séduire. « De tout ce que j’ai vu, je suis très “hypé”. Ils n’ont pas révolutionné le genre non plus, mais ça reste très efficace », confie Nils Rouch. Lui qui a touché sa première manette avant ses 10 ans. Joué sur PC, PlayStation, Game Boy et tant d’autres consoles. « Charbonné » sur des milliers d’univers différents, « streamé » sur Twitch (il s’est même fait tatouer les épées de The Witcher sur le bras). Qui pourrait croire qu’un jeu de plus serait l’événement de l’année ? Et pourtant…

« J’attendais vraiment beaucoup de l’ambiance, de l’environnement, des interactions, les animaux qu’on peut rencontrer, les personnes. Voir les petits détails qui ont pu être amenés, la représentation fidèle des décors comme la forêt humide ou les terres du Sud », dévoile celui qui l’a finalement trouvé « magnifique et vraiment agréable à jouer ». Le président d’Esport NC est soulagé du genre « bac à sable ». « On avait peur qu’il ne soit pas facile pour tout le monde, en fait, il est ouvert à tous. »