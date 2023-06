Mermaid Camille a réveillé la sirène qui sommeillait en elle

Splash ! Des nageoires scintillantes brisent les vagues. Splash ! Non ! Si ? Serait-ce possible que ce soit… Des cheveux d’un blond platine éclatant. Une couronne de perles et de coquillages posée soigneusement au-dessus de la tête. Des joues recouvertes de paillettes. Un peu de rouge sur les lèvres. Et surtout des écailles brillantes à la place des jambes… Une sirène ! Une vraie de vrai qui pourrait sortir tout droit d’un conte pour enfants. Voici Pauline, alias Mermaid Camille. C’est son « mersonnage », comme on dit dans le jargon du « mermaiding », l’art de revêtir une sublime queue de poisson et de nager avec. Dans La petite sirène, Ariel rêve de se transformer en humaine. Dans la vie réelle, Pauline, esthéticienne, rêve de devenir l’une de ces créatures légendaires. « J’ai mon institut depuis sept ans à Nouméa. J’avais envie d’un peu plus de fantaisie dans ma vie », confie-t-elle en enlevant les mèches blondes qui lui gâchent la vue à cause du vent. Le monde aquatique l’a toujours fait vibrer.

On peut dire qu’elle est à l’aise comme un poisson dans l’eau. Et si elle alliait cet amour de l’océan avec une activité passionnante et en même temps innovante ? Comme un clown ou un magicien, elle pourrait animer des goûters d’anniversaire. Sauf qu’à la place du nez rouge, elle porterait une queue de sirène. Pauline plonge dans le fabuleux monde du mermaiding, phénomène très populaire aux États-Unis. « Je me suis renseignée et ça été une révélation, autant l’univers que les costumes. Ça a réveillé mon côté créatif. »