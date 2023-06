Sauvé par le gong ?

La mauvaise nouvelle est tombée en décembre 2022. Jusqu’alors classé « vulnérable », le dugong de Nouvelle-Calédonie a été déclaré « en danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Ce nouveau classement est le fruit d’un travail mené par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le WWF. « En tant que scientifique, il est de mon devoir d’alerter les autorités […] afin que toutes les mesures soient prises pour enrayer sa disparition. Le dugong est un animal qui vit longtemps, c’est pourquoi l’investissement de nombreux partenaires et des années d’effort ont été nécessaires pour acquérir les connaissances scientifiques indispensables à l’évaluation de son état de santé », prévenait Claire Garrigue, chargée de recherche à l’IRD dans l’UMR Entropie, membre fondateur de l’association Opération cétacés et co-autrice de l’évaluation UICN, dans un communiqué.

Des mesures de protection plus importantes devaient être mises en place en urgence à la suite de cette annonce. Dans le cadre de cette mission de sauvetage, tous les acteurs engagés dans leur préservation vont se réunir autour de la table.

Rendez-vous en juillet pour des assises du dugong, organisées par la province Sud. Pour Marc Oremus de WWF, impliqué dans la cause depuis 2008, il n’est pas encore trop tard pour le sauver, « mais le temps presse ».

E.B.