Menacé, le mammifère marin aura ses assises en juillet

VITESSE SUPÉRIEURE

La vache marine n’a peut-être pas fini de révéler tous ses secrets. Améliorer ses connaissances sur l’animal est essentiel si on souhaite lui venir en aide. « On travaillera cette thématique plus en détail avec les acteurs de la recherche. Pour l’instant, on a prévu du comptage en utilisant des drones et la mise en place d’un outil de suivi des échouages. Il existe déjà mais on va le renforcer, le structurer », explique Laurence Bachet. Le 19 mai, un dugong a été retrouvé échoué sur l’île Lebris à La Foa. Onze jours après, son cadavre en décomposition n’avait toujours pas été retiré. La province Sud va sortir un guide spécifique sur les échouages de ce mammifère et sur les autres espèces marines. « Il y aura aussi des formations. C’est prévu pour septembre. » Parce que cette mission ne peut être relevée sans avoir un public un minimum averti, un gros travail de communication et de sensibilisation va être engagé.

Un module « dugong » va être intégré par exemple dans le plan de professionnalisation des acteurs du tourisme. Les forces de l’ordre vont aussi être formées et sensibilisées sur les enjeux de conservation et la reconnaissance de l’espèce. Les supports (vidéos, livrets scolaires, expositions) seront actualisés. Les événements grand public ne sont pas non plus négligés. L’office de tourisme de Bourail à Deva a célébré la journée internationale du dugong, samedi 27 mai. Les équipes de l’aquarium ont animé des ateliers sur place, destinés aux petits comme aux grands. « Un deuxième événement est prévu en septembre dans les réserves marines de Nouméa », informe Laurence Bachet. L’Aquarium des lagons s’est également impliqué en faveur du brouteur. « On a dédié l’ensemble des animations du premier trimestre sur ce sujet pour sensibiliser le plus grand nombre », rappelle Éric Backes, le directeur. Autant d’actions nécessaires afin de faire prospérer une espèce qui, dans certains pays, n’est déjà plus qu’un lointain souvenir.