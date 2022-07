Elle abrite une immense cascade de 40 mètres (la plus grande cascade intérieure du monde) et une forêt verdoyante (« Forest valley »), un jardin constitué de milliers d’arbres et de fleurs. On y trouve également des animations insolites notamment pour les enfants (labyrinthe, filets, etc.), d’innombrables magasins, bars et restaurants. Le terminal 1 d’Air France s’y trouve. Et le terminal 3 où se situe l’embarquement Aircalin est à quelques minutes. Notez que l’aéroport propose de s’enregistrer en avance pour passer du temps à l’aéroport avant votre départ en soirée.

Marina Bay Sands

Offrant une vue à 360° sur la baie de Singapour, l’emblématique Marina Bay Sands est doté d’un toit-terrasse au 57e étage en forme de bateau, le Skypark, un parc en plein air de 12 400 m2 qui relie les trois tours de l’hôtel. À 200 mètres de hauteur, vous trouverez la plus belle vue de Singapour, un belvédère, un rooftop bar (Le Cé la Vie – pensez à réserver), un restaurant, une boîte de nuit, et la plus grande piscine à débordement au monde.