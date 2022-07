Il pourrait y avoir des intérêts concordants en matière de santé (ex : l’expérience du projet Wolbachia sur la dengue) et de lutte contre le réchauffement climatique. Singapour est directement menacée par la montée des eaux et développe des expérimentations pour prévenir ce risque, notamment avec la mangrove. Elle est également impliquée avec la France dans le développement des énergies renouvelables, la filière hydrogène ou encore l’intelligence artificielle, les drones, etc.

Thierry Santa entend mettre en lien les organismes de recherche, secteur dont il a la charge au gouvernement, avec les instituts calédoniens et l’Université. « Il y a déjà des liens très forts avec les universités françaises ; on peut imaginer que l’UNC fasse partie de ce consortium. »

Le cluster New Caledonia Trade & Invest (NCT&I) envisage également une mission à Singapour et une participation à des salons.

Des importateurs ayant commencé à faire venir du miel cherchent à accroître les volumes. Ils s’intéressent également au santal, à la vanille, au café. Une délégation a été invitée fin juillet pour rencontrer des producteurs à Maré, Lifou, ou encore sur le bassin Farino- Sarraméa, et visiter les fermes aquacoles dans le Nord et à Boulouparis.

Culture

Il a enfin été proposé que la Nouvelle- Calédonie puisse devenir un partenaire du prochain Whawa Festival, évènement annuel illustrant les partenariats entre la France et Singapour, en matière artistique, art de vivre, gastronomie, etc. « On pourrait par exemple associer les chefs de Singapour pour utiliser les produits calédoniens », suggère l’ambassadeur.

L’importante Alliance française, pourrait aussi participer à cette mise en valeur et le Creipac former ici à la langue française. « Tout cela est prometteur, conclut Marc Absensour, mais on ne pourra pas tout faire. Il faudra que, de part et d’autre, on puisse hiérarchiser les priorités et nous exercerons un rôle de facilitateur ». « Maintenant il va falloir bosser », assume Gilbert Tyuienon.

Chloé Maingourd (Photo C.M.)