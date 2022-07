Jessie Lim, journaliste pour The Straits Times, Singapour



Photo C.M.

« Je me demandais où était la Nouvelle- Calédonie. Je pensais que c’était en Écosse ! L’arrivée en avion était incroyable et nous avons été superbement accueillis par des danseurs. On se sent les bienvenus. Nous attendons beaucoup de ce voyage. La plage, les échanges culturels, les tribus et, bien sûr, les découvertes culinaires. Pour leurs vacances, les Singapouriens recherchent des destinations nature, parce qu’ils n’ont pas de montagnes, de beau lagon, et je pense que la Nouvelle- Calédonie a toutes ces richesses. »