La compagnie a signé un accord avec le centre d’entraînement Airbus-Singapour Airlines (AATC), le plus grand au monde. Jusqu’à 35 pilotes pourront y effectuer leurs formations initiales ou continues lors des escales, et ce sur les deux types d’avions qu’ils manœuvrent, A320 et A330.

« Nous allons pouvoir regrouper ici les formations qui se faisaient dernièrement à Paris avec une longue mobilisation des pilotes et des difficultés organisationnelles », explique Didier Tappero. « Une réelle plus-value », estime Henri Bourgoin, capitaine, instructeur et examinateur.

« Le centre est tout neuf. Airbus construit des avions et fournit des simulateurs. On a donc vraiment l’information à la source. » L’AATC propose ses services et matériel à 72 compagnies dans le monde et peut entraîner jusqu’à 10 000 pilotes par an.