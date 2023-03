Les journalistes de NC La 1ère ont salué le travail fourni depuis 1971 par leurs confrères sur l’ensemble du territoire. Ils évoquent « un signal catastrophique pour la pluralité des opinions dans un pays qui aborde des échéances cruciales » et estiment que « le peu de réactions de nos politiques interpelle sur la place accordée aux médias et son rôle dans notre démocratie ».

Théo Rouby, rédacteur en chef de Caledonia, rappelle qu’il y a eu des « alertes » au niveau politique et institutionnel. « On était censés adapter la loi française sur la question des financements des médias et du statut des journalistes et on n’a pas été à la hauteur pour dire que notre presse est importante au regard des enjeux de notre société, très clivée. »

« C’est toujours extrêmement regrettable quand un média disparaît d’autant plus quand il s’agit du dernier quotidien papier, souligne Élisabeth Nouar, directrice de Radio Rythme Bleu. Je pense

aussi que ceux qui pleurent aujourd’hui ne sont pas ceux qui les ont le plus aidés à l’époque où on aurait pu les aider. Et je ne sais pas si ce sera possible malheureusement de remonter un quotidien en Nouvelle-Calédonie quand on sait combien c’est difficile. »

Selon la directrice, la question du financement des médias se pose sérieusement. « Pendant un moment, tout le monde hurlait parce qu’on avait des subventions, même si on a davantage de recettes propres, mais ce n’est un secret pour personne que l’information coûte cher. Donc il faut savoir si on en veut ou non. »

Romain Hmeun, rédacteur en chef de Radio Djiido, est aussi inquiet. « Nous n’avons pas beaucoup de médias. Comment combler ce vide ? » Selon lui, c’est effectivement un « signal de la menace qui pèse sur les médias locaux » et il interroge également le soutien de la société, « les institutions, les annonceurs… » à la presse, un « secteur particulier ».

C.M.