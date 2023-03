Ils accusent le coup. Sur la placette en face des locaux du Surcouf, au centre-ville de Nouméa, les visages sont défaits. Certains pleurent, beaucoup se prennent dans les bras, sidérés, abasourdis.

Les salariés de Melchior viennent d’apprendre sa mise en liquidation dans moins d’une semaine. « On a pris la nouvelle avec beaucoup d’émotion. Terminer comme cela, c’est terrible, témoigne Thierry Kremer, secrétaire du comité d’entreprise. Tout le monde s’est donné à fond et est très attaché à son outil de travail, être licencié de cette manière, on a du mal à l’accepter. »

Les employés n’ignoraient pas la mauvaise situation financière du groupe et l’éventualité d’une fermeture était dans toutes les têtes. « Ce qui surprend, c’est la soudaineté de l’arrêt de l’activité », souligne Baptiste Gouret, journaliste au quotidien depuis plus de trois ans. « On est tombé de très haut », renchérit Yann Mainguet, rentré aux Nouvelles en 2007. « On s’attendait à quelque chose, mais pas de cet ordre-là, ajoute Aurélia Dumté, des magazines. C’est violent. »

Cela laisse peu de temps ‒ trois jours ‒ pour « boucler les dernières éditions et récupérer nos données et nos archives », signale la Société des journalistes (SDJ) dans un communiqué, mardi 14 mars. Par « reconnaissance et respect » envers les lecteurs, les équipes s’attellent à ne rien laisser inachevé. Dans les couloirs, les souvenirs apportent un semblant de réconfort. « On parle des belles années vécues et on se serre les coudes. On en a traversé des événements et on s’est accrochés. » Jeudi 16 mars, après un ultime numéro spécial, 120 personnes ont cessé de travailler.

« SAUVER LE JOURNAL »

Déjà, à la veille du lancement de la nouvelle formule, le 27 décembre, la rédaction, inquiète, débraye et alerte la direction, entre autres, concernant un manque de moyens humains et des effectifs réduits au maximum. Des signes avant-coureurs, avec la fermeture des rotatives en décembre et les départs non remplacés. « Visiblement, cela fait des mois qu’ils le préparent », glisse Julien Mazzoni.

La tristesse laisse place à la colère. « Je n’ai pas l’impression que tous les leviers aient été actionnés », regrette le secrétaire de rédaction et rédacteur, évoquant le manque de transparence des actionnaires et de la direction. Pourtant, les employés sont prêts « à sauver le journal. C’est dur de travailler et de se dire qu’on a fait ça pour rien. » La sensation « d’avoir été roulé dans la farine, appuie Yann Mainguet. On nous dit qu’il faut mettre le paquet en fin d’année, et deux mois plus tard, on ferme. »

Pourtant, « le taux de conversion du papier au numérique était plutôt bon et les abonnements web augmentaient depuis la rentrée », indique Baptiste Gouret, qui voit dans le passage au numérique « une transition douce vers la fin. On a le sentiment que c’était joué d’avance. »



© C.M.