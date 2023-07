Don d’organes : ils ont reçu un « cadeau inestimable »

Ce « oui » a changé son existence. Sans lui, Christine Rakotoarivelo ne serait peut-être pas là en train de nous parler de don d’organes autour d’une table. De faire comprendre à qui veut l’entendre de l’importance de faire connaître son choix.

En cette année 2005, la famille qui venait de perdre un être cher a accepté qu’un rein lui soit prélevé. Grâce à ce don anonyme, Christine a réappris à vivre après 19 ans de dialyse. Elle ne sera jamais assez reconnaissante pour ce « cadeau inestimable ». Car avant d’en arriver là, Christine a dû surmonter bien des épreuves. « J’ai été malade à l’âge de 11 ans. J’ai eu un lupus, une maladie auto-immune qui dégrade tous mes organes au fur et à mesure. »

Elle commence la dialyse à 21 ans, le soir, après sa journée de travail. Quatre heures, trois fois par semaine. S’en suivent de longues années éprouvantes, des allers- retours en Métropole… et une attente interminable. « Mon frère voulait me donner un rein. On est partis en Australie, mais il y avait trop de risques que le greffon ne tienne pas. »

Retour à Nouméa. Retour à la dialyse. « J’ai pleuré, mais finalement c’était mieux comme ça. » Après de faux espoirs, des obstacles et une rechute, Christine souhaite attendre que l’opération soit possible en Nouvelle-Calédonie. C’est finalement à Poitiers qu’elle sera greffée. « Quand je suis sortie du bloc, j’étais perdue. » Sa vie ayant toujours tournée autour de la dialyse, Christine a du mal à revenir à « une vie normale ». Des coups durs qui ne lui ont fait perdre ni sa force, ni son sourire.

LES DONNEURS, CES « HÉROS »

Il lui paraît désormais indispensable de prendre soin de ce qu’on lui a donné. C’est de cette façon qu’elle honore ce geste. « Je n’ai pas besoin de savoir de qui j’ai reçu. L’important, c’est que je vive. Ces gens sont nos héros. Merci à eux. » Un sentiment que partage John Drudri, 48 ans, greffé en 2021 sur le territoire. « Je vis bien cet anonymat. Comme on est un petit pays, ce serait facile à chercher et à retrouver. Et après, il y aurait des comptes à rendre », explique-t-il. Lui aussi « revit » grâce à un donneur décédé.

Plusieurs membres de sa famille étaient pourtant prêts à lui offrir ce présent. C’est lui qui a refusé. « J’ai connu des donneurs vivants qui ont des problèmes de rein maintenant alors qu’ils n’en ont plus qu’un. » Il ne voulait pas prendre ce risque pour ses proches. Le frère de Charles Taxier, 64 ans, l’a pris. Voir son état de santé se dégrader a été l’élément déclencheur. « Avant la dialyse, j’avais eu un traitement qui m’avait fait gonfler de partout. Ils ne me reconnaissaient plus dans la famille. Après, je suis tombé au poids que je faisais à 18 ans. »

Son frère réalise des analyses, un test de compatibilité, puis il passe devant le tribunal afin de vérifier son consentement et qu’il n’y ait aucune pression « Ça a pris six mois. » Charles reçoit son rein ici, en 2020. Il est l’un des premiers patients à être greffés sur le territoire. Aujourd’hui, son frère « crapahute partout ». Il réalise un bilan sanguin tous les six mois, histoire de vérifier que tout va bien. Maintenant, Charles fait attention. Il se le doit face à l’acte généreux de son frère.