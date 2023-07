Don d’organes : donner une nouvelle vie

Des malades bénéficient de la dialyse, un traitement médical lourd et contraignant qui ne restaure qu’une partie des fonctions rénales. Près de 50 % des patients dialysés ont entre 45 et 64 ans en Nouvelle- Calédonie et à Wallis-et-Futuna, selon un rapport épidémiologique sur l’insuffisance rénale chronique traitée daté de 2019. En moyenne, ils ont six ans de moins que sur le territoire national. Et de plus en plus de jeunes sont concernés.

D’autres patients peuvent espérer une greffe, la meilleure option pour eux. Si un frère, une mère ou une cousine se propose, l’opération peut se réaliser en six mois, un an. Attendre un rein d’une personne décédée s’avère plus long. Le délai est en moyenne supérieur à 24 mois, si ce n’est plus. La faute à un manque de don lié, estiment les soignants, à une méconnaissance plutôt qu’à une défiance.

Brice Bacquet