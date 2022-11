La déclaration finale ne fait aucune mention des énergies fossiles, principales causes du réchauffement climatique. La COP27 évoque seulement un engagement pour « accélérer les efforts vers la réduction progressive de l’utilisation du charbon sans capture (de CO2) » et la « suppression des subventions inefficaces aux combustibles fossiles ». Aucune mention n’est faite du gaz ou du pétrole. L’Inde, soutenue par l’Union européenne et d’autres pays, a appuyé, sans succès, l’ambition de sortie des énergies fossiles.

Le quotidien Le Monde note la présence de « 636 lobbyistes » de l’industrie des énergies fossiles lors des débats. « C’est d’avantage que n’importe quelle délégation nationale, à l’exception de celle des Émirats arabes unis (un des plus gros producteurs de pétrole, ndlr) », relève le journal. Un record (+25 % par rapport à la COP26) dénoncé par les ONG qui a abouti à « la conclusion d’une vingtaine de contrats de gaz », selon Le Monde.

En marge, les Îles Samoa et la Communauté du Pacifique ont signé un « Cadre pour la sécurité et la résilience énergétique dans le Pacifique ». Le programme vise à encourager les actions pour réduire la dépendance des États et territoires océaniens aux combustibles fossiles. L’objectif est de promouvoir une « électricité sûre, durable et abordable » dans le Pacifique, avec des « ressources renouvelables et propres ».