Avant d’effectuer ses annonces, Philippe Blaise insiste pour que les salariés quittent leur bureau ou leur pépinière, et rejoignent la salle. « On a assuré l’avenir de Sud Forêt », lance le vice-président de la province Sud, désireux de rassurer ceux qui s’inquiétaient pour la pérennité de leur emploi. Pour financer les plantations, la province prêtera 750 millions de francs à sa filiale, 75 par an pendant dix ans, et elle procédera à une augmentation du capital de 735 millions de francs d’ici l’année prochaine.

La Caisse des dépôts, l’autre actionnaire majeur, apportera 240 millions. En dix ans, la province avait apporté 950 millions, sans exigence de remboursement. Mais pour Philippe Blaise, « les subventions ont leur limite. On arrive au bout du chemin. On a besoin que Sud Forêt devienne économiquement viable ». À son sens, la rentabilité n’aurait pas pu être atteinte en poursuivant dans la stratégie de très long terme lancée par l’ancien exécutif provincial, présidé par Pierre Frogier. « Ce qui a été mis en place n’est pas optimal, ça ne marche pas. »

« ON AVAIT LE MODÈLE ÉCONOMIQUE, MAIS PAS LES FINANCEMENTS »

À sa création par externalisation du service forestier, en 2012, la société d’économie mixte (à la fois publique et privée) avait reçu pour mission de planter 1 500 hectares par an. Principalement des espèces « nobles » comme le kaori ou les araucarias, à croissance lente (80 ans). Le chemin a été « long », les difficultés ont été « surmontées ». Le rythme de 300 hectares par an a été atteint, mais plus tard que prévu. Au total, 2 300 hectares ont été plantés en dix ans. « On avait le modèle économique, mais pas les financements », résume Nicole Andrea-Song, présidente du conseil d’administration de Sud Forêt depuis l’ancienne mandature.

Le nickel sollicité pour financer les plantations Pour obtenir des moyens supplémentaires, la province Sud compte également sur son récent assouplissement du Code de l’environnement. Les sociétés minières ont désormais le droit de convertir 33 % de leurs obligations de reboisement en dépenses dans des plantations sylvicoles de « haute qualité environnementale ». Moins de plantation sur les massifs dégradés, mais plus de sylviculture : telle est l’équation économico-environnementale… Et Sud Forêt mise sur le secteur du nickel d’une deuxième façon : la société travaille à la création du cadre légal d’un label « bas carbone ». Une étude a été financée à hauteur de 9 millions de francs par l’Agence française de développement. Vale et la SLN, qui visent la neutralité carbone d’ici quelques décennies, pourraient ainsi compenser localement leurs émissions de CO2 en finançant les plantations de Sud Forêt.

Ces choix avaient fait l’objet d’une première remise en question. « En 2018, le conseil d’administration a validé un modèle économique pour la plantation d’espèces à croissance rapide », rappelle-t-elle. L’ancienne stratégie est désormais officiellement mise de côté. Premièrement, la province mise sur le pin des Caraïbes (ou pinus) et le santal, matures en 25 ans, ce qui fait gagner 55 ans d’entretien des arbres à l’exploitant.