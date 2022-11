Les troncs découpés sur place étaient déplacés à bout de bras sur des kilomètres de piste. En ces temps-là, aucune machine pour soulager les efforts. Les forçats, transportés puis relégués, traînaient le bois sur une schlitte, nom alsacien d’une luge parcourant l’exploitation forestière de Prony sur des rails. Les chantiers de coupe s’étalaient sur des kilomètres de dénivelé autour de la scierie, installée à partir de 1867 dans la baie très boisée en cette fin de XIXe siècle. « Je ne pense pas qu’il y ait eu une autre exploitation de cette taille avant, explique l’historien Louis-José Barbançon. Il y avait certainement d’autres exploitations puisque Port-de-France (Nouméa) et Napoléonville (Canala) ne se sont pas construits qu’avec du bois importé. »

En 1874, l’administration pénitentiaire récupère aux militaires le camp Sébert et son domaine de 20 000 hectares. 210 personnes, dont 154 condamnés, s’installent alors dans ce village aménagé autour de la scierie et des docks, puis de la boulangerie, de la poudrière, des magasins et des entrepôts. « Les bagnards vivaient dans des huttes en bois, raconte Emmanuel Jeanjean, vice-président de l’association du Village de Prony qui préserve ce patrimoine. Ils ont construit le village tel qu’on le voit aujourd’hui grâce aux ruines. »

Photo : L’appontement de Prony et les quais en pierre sur lesquels des poutres sont en attente d’être embarquées pour Nouméa. © Archives de Nouvelle-Calédonie