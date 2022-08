La série Neuf grains sera une fiction entièrement imaginée et réalisée en Nouvelle-Calédonie. Le projet, toujours en préparation, sera diffusé en six épisodes de 26 minutes sur Canal+, puis sur Caledonia.

Neuf grains respire la poudre des cartouches de chevrotine et l’odeur forte du bétail sorti de l’enclos. Les protagonistes évoluent dans des paddocks et des stockyard. Ils parlent de coutume, d’identité, de terre et de propriété.

La future série a beau se dérouler dans la commune fictive de Pouhama, elle se passe bien en Nouvelle-Calédonie. Aucun doute.

« C’est l’histoire d’une parcelle convoitée par deux amis Charles et Nedu, un éleveur et un agriculteur », résume son créateur Benjamin de Los Santos, sans trop vouloir en dévoiler pour l’instant. Le réalisateur calédonien mûrit le projet depuis six ans.

Sa création a « tapé dans l’œil » de Canal+, lorsqu’une première version a été présentée en 2019 au festival du cinéma de La Foa. « Quand j’ai vu le pilote, je savais que je voulais en faire une série », confie Samantha Mazzocco-Reynaud, responsable des programmes et des coproductions à Canal+ Nouvelle-Calédonie.

Benjamin de Los Santos a déjà réalisé deux courts métrages autour du projet Neuf grains. / Delphine Mayeur

Le groupe s’est engagé à diffuser les six épisodes de 26 minutes. La chaîne Caledonia participe aussi au financement de cette « première grosse production locale ». « Ce type de série est un vrai challenge, explique Catherine Marconnet, productrice avec Archipel production. J’ai produit des fictions en Polynésie, mais pas encore en Nouvelle-Calédonie. On va pouvoir montrer l’étendue de ce qu’on peut faire ici. »