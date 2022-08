Les projets ne manquent pas du côté du Mk2 Dumbéa. Depuis son ouverture en décembre, le multiplexe a déjà été sollicité à de nombreuses reprises et certaines propositions ont déjà retenu son attention. « On réfléchit à un projet de long métrage et à une série d’animation. On essaye de voir comment faire bénéficier de notre expérience de producteur et de distributeur », annonce Séverine Lathuillière, directrice générale du Mk2 Dumbéa. Le multiplexe souhaite faire un focus sur des sujets sociétaux et environnementaux.

L’objectif ? Propulser la création locale sur le devant de la scène. « C’est important d’essayer d’amener un long métrage dans des festivals internationaux et dans les festivals comme Berlin ou Cannes, pour promouvoir la Calédonie et ses talents », ajoute-t-elle.

Mais pour réussir, une politique culturelle s’impose selon le Mk2. « On a aujourd’hui un gouvernement, l’État, qui doivent absolument repenser leur soutien à la culture. On manque de formation ici », indique Séverine Lathuillière. « C’est difficile de développer ce secteur s’il n’y a pas une politique culturelle qui l’accompagne. C’est ce qu’il se passe partout. Il y a le besoin d’un cadre réglementaire, d’aide et de soutien. Il faut une réflexion qui soit menée sur ces sujets sinon ça restera très embryonnaire », annonce Philippe Aigle, président du Mk2 Dumbéa.

La direction du cinéma reste cependant très confiante. « C’est un pays chargé d’histoires extrêmement intéressantes. De tous ces mouvements naissent des idées qui valent la peine d’être produites ».