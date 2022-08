Réalisateurs, cadreurs, monteurs, fixeurs, traducteurs, pilotes de drones … Il existe une multitude de professionnels de l’audiovisuel sur le territoire. Un vivier de 165 personnes environ, patentés pour la plupart, qui exercent une vingtaine de spécialités. Il y aurait 45 sociétés de production, affairées sur leurs propres projets ou ceux des autres avec, parfois, des coproductions avec des sociétés extérieures. Leur point commun ? Une passion pour l’image et les histoires, réelles ou imaginées.

Soutien

Ces professionnels sont très occupés en cette période post-crise qui a éprouvé le milieu. Un rattrapage s’opère sur les projets mis en suspens. Une cinquantaine est menée chaque année. « Les trois quarts sont des documentaires. La Nouvelle-Calédonie est l’un des territoires français d’outre-mer les plus productifs, explique Manon Bordaberry, assistante au bureau d’accueil des tournages de la province Sud (BAT). Et il y a un quart de fictions. Elles sont bien plus onéreuses à produire, notamment parce qu’elles impliquent beaucoup plus de monde et sont moins facilement diffusées. » De fait si on peut vivre du documentaire, on ne vit pas de la fiction. Seuls les longs métrages pourraient être rentables à condition de les exporter et de les aider massivement.

La production locale est soutenue. Tous les projets ou presque passent par le fonds audiovisuel et cinématographique (FACNC) du gouvernement, doté d’une enveloppe moyenne annuelle de 125 millions de francs ces dernières années. Il est indispensable à la filière. 229 projets ont été soutenus depuis 2017 pour 745,5 millions de francs selon le membre en charge de l’audiovisuel, Yoann Lecourieux, accompagné sur ce dossier de son collaborateur, Sylvain Bourget. Il promet une enveloppe globale de 130 millions en 2022 avec une augmentation des participations pour certains contributeurs (lire par ailleurs).

Des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) peuvent aussi s’ajouter, même si visiblement elles nécessitent un intense travail d’écriture et de développement. Le bureau d’accueil des tournages apporte, par ailleurs, depuis 2005 un accompagnement gratuit aux équipes (technique, administratif, recensement des professionnels) et contribue au développement et à la structuration du secteur. « Il constitue une porte d’entrée pour tout projet », poursuit Manon Bordaberry qui œuvre aux côtés de Bénédicte Vernier, pilier de cette structure.