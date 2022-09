Il a ce je ne sais quoi que d’autres n’ont pas et qui met tout ceux qui le goûtent dans un drôle d’état. Connu et reconnu, le miel de Lifou est le produit phare que tout le monde s’arrache. Il séduit tous les palais qui ont le bonheur de croiser son chemin.

À la fois gouteux, fruité, parfois clair, parfois brun. « Le miel de Lifou ressort parmi les plus appréciés statistiquement. Ses arômes sont associés naturellement à des choses agréables », souligne Emmanuel Récamier, membre du jury du Concours des miels de Nouvelle-Calédonie.

Quel est donc le secret d’un tel succès ? Il suffit de regarder dans le hublot le paysage qui défile lorsque l’on survole l’île. De la forêt à perte de vue. Presque impossible d’apercevoir les tribus. Et c’est cette nature encore sauvage, cette biodiversité exceptionnelle, qui fait de l’île de Lifou le paradis des abeilles.

Un élixir multirécompensé

« Nous avons une flore endémique, les abeilles produisent un miel doux qui est très convoité », affirme Paul Neköeng. Elles butinent les fleurs de cerisiers bleus, d’avocat ou de letchi. Une végétation qui fait toute la différence. Que ce soit au Concours de miel local ou au Salon de l’agriculture de Paris, les apiculteurs de l’île reviennent toujours décorés depuis quelques années.

Les dernières distinctions en or ont convaincu Paul Neköeng et son cousin Philippe Xuma d’ouvrir la Case du miel, en 2019. Objectifs : valoriser la profession et rendre la filière apicole économiquement viable. « On centralise la production et ensuite on commercialise. On achète le miel aux apiculteurs et quand on le revend, 50 à 60 % revient au producteur. On a créé ce système sur le principe gagnant-gagnant », explique Paul Neköeng, qui s’occupe de l’aspect commercialisation.