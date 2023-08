Dans le quotidien de Sylvie, éleveuse de porcs

Sur la route de Mouirange, quelques kilomètres après la bifurcation vers Yaté, une petite route suivie d’un chemin en terre rouge mène à l’élevage Birot, encadré par les montagnes. En contrebas, dans des bassins entourés de verdure, le liquide issu de la séparation du lisier, qui sera réutilisé pour l’arrosage.

Les agriculteurs viennent chercher le reste, recueilli dans une fosse, pour les épandages. Au-dessus, cinq bâtiments. Chacun dédié à un usage. La saillie, la maternité, l’engraissement. C’est là que Sylvie Birot Di Filco passait régulièrement ses matinées, pour aider sa mère, alors qu’elle travaillait en tant que croupière au Casino de Nouméa. Deux mondes. Et pourtant. « La passion est venue petit à petit. Plus ça allait et plus j’avais envie d’être là », raconte l’éleveuse, qui délaisse définitivement les tables de jeu en 2005. Il y a quatre ans, avec sa sœur, elle reprend l’affaire familiale lancée par ses parents en 1978. « Ils ont commencé avec trois femelles. On en a entre 140 et 150 aujourd’hui. »

« IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE À FAIRE »

Le quotidien est calqué sur le cycle de vie des cochons. Une des tâches fixes est le nourrissage des animaux le matin et les soins. Après la saillie, les truies sont en gestation pendant trois mois et demi environ. Une semaine avant la mise bas, elles vont en maternité, où elles donnent naissance à une douzaine de petits qui, 26 jours plus tard, partent à l’engraissement après le sevrage. Les mères retournent à la saillie quelques jours après. Les porcs passent en général cinq mois chez Sylvie. « L’Ocef vient ensuite les récupérer pour les emmener à l’abattoir. Ils font alors entre 115 et 125 kg. » Puis, le cycle reprend.

Être éleveur est un sacerdoce. « C’est un travail constant, on n’a pas de jour férié, ni Noël, ni 1er janvier, il y a toujours quelque chose à faire. Cela nécessite beaucoup de présence. » Heureusement, avec sa sœur Brigitte, elles se relaient un week-end sur deux. Si leur viande est majoritairement destinée à l’Ocef, une petite partie est vendue à des particuliers, notamment pour des coutumes, et à des éleveurs qui ont besoin de porcelets. Sylvie, sélectionneuse pour le compte de l’Upra porcine, produit également des reproducteurs.