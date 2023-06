CBD : se mettre à la page

Il est des sujets qui sont transpartisans et qui peuvent donc a priori avancer. La question du cannabidiol et du chanvre fait partie de ceux-là. Certains groupes politiques, l’Avenir en confiance, l’UC-FLnKS et Nationalistes, mais aussi certaines personnalités de Calédonie ensemble, et au gouvernement, le membre Éveil océanien chargé notamment de la construction, Vaimu’a Muliava, ont tous travaillé sur ce dossier avec les services de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Le 4 octobre 2022, le Congrès organisait un rendez-vous public sur le thème de la légalisation du cannabis. Des Calédoniens ont profité de cette séance pour sensibiliser les élus aux bienfaits du CBD pour alléger leurs souffrances ou aux opportunités relatives au chanvre. Les associations les ont également sollicités. En mars, l’Avenir en confiance et l’UC ont finalement fait cause commune en présentant trois vœux au Congrès.

ACTUALISER LA RÉGLEMENTATION

Le premier vise à demander au gouvernement un arrêté pour sortir le CBD de la liste des substances stupéfiantes. Virginie Ruffenach, présidente du groupe Avenir en confiance, explique avoir entendu les personnes souffrant de différentes pathologies, obligées de se faire expédier ou de ramener « en cachette » dans leurs valises le CBD en vente libre en Métropole, en Europe et plus près, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. « Il est temps de bien différencier le THC qui est la substance psychotrope, dangereuse pour les neurones et addictive, du CBD qui n’est pas nocif, comme l’ont certifié tout un tas d’études scientifiques, qui soulage et qui permet même de lutter contre certaines addictions, notamment celle au THC. »

Elle rappelle que la France avait été condamnée par la Cour européenne de justice pour avoir considéré le CBD comme stupéfiant, avant finalement de l’autoriser. « Il n’y a pas de raison que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas dans le même contexte et que les gens doivent s’en procurer illégalement. » Omayra Naisseline, vice- présidente du groupe UC, abonde. « C’est une actualisation sur la base de ce qui se fait ailleurs. On doit se mettre à la page pour nos concitoyens. » Pour elle, il s’agit avant tout d’être cohérent et de « répondre à une frange de la population qui souffre et ne comprend pas pourquoi c’est autorisé partout sauf ici ».