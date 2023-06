Chanvre : « Notre priorité, c’est de développer la production locale »

DNC : L’objectif premier de votre association est la création d’une filière de chanvre industriel. Quelle est l’ambition ?

Thomas Guarese : L’idée m’est venue en 2019- 2020, quand on a connu le blocage du port, puis le Covid. À la moindre perturbation, la Nouvelle-Calédonie est isolée. L’avantage du chanvre, c’est son côté local, artisanal, sans besoin de pétrochimie. Le béton de chanvre, c’est de la fibre mélangée à de la chaux et du corail mort qu’on a fait chauffer dans un four. On sait faire. Les églises des îles Loyauté ont été bâties comme cela.

Le chanvre, c’est quatre mois de pousse avec très peu d’eau, y compris en saison chaude. Il emmagasine les métaux et dépollue les sols. Et cela procure des revenus pour les agriculteurs. La culture du chanvre est déjà normée en France, donc pas besoin de lancer de grandes études. Avec une loi qui imposerait 10 % de matériaux biosourcés dans les bâtiments publics, on aurait un marché.

L’import de produits à base de cannabidiol (CBD) pour soulager les malades semble faire consensus. La culture de la plante sera plus difficile à faire accepter…

Il faudra de la pédagogie et surtout du contrôle. C’est toute une filière à mettre en place, avec une culture sous licence, une déclaration au haut-commissariat, etc. Ce n’est pas simple. On ne veut surtout pas que ce soit mal fait, mal perçu, et devoir tout recommencer. Si les portes se ferment, elles se fermeront pour une vingtaine d’années.

Si on ne demande pas l’autorisation d’import de fleurs de chanvre, c’est justement pour éviter les confusions. Beaucoup de gens confondent encore le chanvre, le CBD et le cannabis récréatif. C’est comme si on confondait l’eau, le soda et l’alcool.

Comment imaginez-vous l’“Ocef du chanvre” ?

On ne veut pas que ce soit totalement public. Le mille-feuille administratif est un frein à l’économie. En France, il y a des Scic [sociétés coopératives d’intérêt collectif, NDLR], qui permettent d’avoir trois collèges de décideurs : les financeurs, qui seraient les institutions publiques, les agriculteurs et les employés de cette coopérative. L’autre avantage, c’est que les agriculteurs peuvent toucher des dividendes.

