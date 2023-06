Les ambitions internationales du Syndicat du chanvre

Pour le président du Syndicat du chanvre, c’est évident. Il y a une réelle opportunité à devenir exportateur net « d’une ressource renouvelable ». Son but ? « Être exportateur de cannabinoïdes. C’est ça qu’on aura facilité à valoriser », assure Frédéric Gérard.

L’organisation ne cible pas le marché local. Elle souhaite développer une filière reconnue en dehors des frontières. Mais le chemin paraît encore long. Il faut d’abord transférer le cadre européen. « On demande l’application pure et simple de la législation européenne au territoire. Il y a un cadre qui fixe les règles, on leur propose un système plus verrouillé avec une licence », explique Frédéric Gérard.

En Métropole, le producteur de chanvre se déclare en préfecture. Sa production est légale s’il produit un certificat d’analyse de prélèvements effectués deux semaines après le début de la floraison, certifiant un taux de THC inférieur à 0,3 %. Le Syndicat imagine un fonctionnement équivalent ici.