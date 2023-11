Handicap : une nécessité d’aller encore plus loin

Ils sont en fauteuil roulant, déficients intellectuels, malvoyants, autistes ou encore malentendants. Ces hommes et ces femmes peuvent connaître une relation durable ou d’un soir s’ils le souhaitent. Ce sont leurs droits. Mais dans la pratique, c’est une tout autre histoire. « C’est très compliqué de trouver une femme ou un homme pour avoir des rapports. On peut ressentir des choses, mais c’est difficile de le concrétiser », témoigne Sylvain Bova.

Virginie Moinaux, sexothérapeute à l’association Solidarité Sida, essaie de les informer au mieux, de les conseiller. Sachant qu’il n’existe pas qu’une seule sexualité des personnes en situation de handicap, elle cherche à apporter des réponses adaptées à chaque individu. « Il y a tellement de handicaps et de représentations différentes. Faire l’amour, ça peut être se tenir par la main, faire un bisou ou érotiser une partie du corps. Quand on parle de sexualité, on parle de manière large, mais on implique aussi et surtout la relation affective. » Il est donc essentiel de bien comprendre leurs attentes afin de pouvoir mettre en place des moyens (légaux) qui permettent d’y répondre.

ACCUEILLIR LES DEMANDES SANS JUGEMENT

Continuer à former les personnels qui accompagnent est déjà l’une des premières étapes, selon Virginie Moinaux. Qu’ils ne réagissent pas de manière inadaptée et qu’ils accueillent sans jugement, ni violence, les demandes auxquelles ils peuvent être confrontés. « Il faut se donner les moyens de les écouter et ne pas se tromper. Ne pas plaquer nos représentations sur notre propre sexualité. »

Les structures, qui doivent prendre en compte cette dimension depuis longtemps, peuvent encore s’améliorer. La sexothérapeute les incite à recenser les besoins, à multiplier les espaces d’échange pour les rencontres. « Il faut accompagner, informer, encadrer », souligne Jade Barbu, responsable du Collectif Handicaps. Il faut aussi, et surtout, que les langues se délient. « C’est très rare que le sujet soit abordé. On en parle entre nous, entre copains, mais ce n’est pas assez développé », constate Sylvain Bova.