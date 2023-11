Son handicap a mis l’amour sur sa route

PAPA D’UN PETIT GARÇON

Les deux tourtereaux commencent réellement à goûter au bonheur. Ils prennent leur indépendance en emménageant dans leur appartement. Puis Rose tombe enceinte. Une merveilleuse nouvelle pour ces deux âmes sœurs qui implique, une nouvelle fois, des remarques. « Pour certains, le fait de devenir parent, on me disait que ce n’était pas bien, que c’était lourd. Qu’on allait avoir des problèmes comme je ne vois pas et elle non plus. »

Ils décident d’affronter cette étape rien que tous les deux afin de « ne pas alourdir qui que ce soit ». « On a nos mains, nos pieds. On a les transports, toutes les institutions qui sont là. On s’est débrouillés pour aller à l’échographie. » Les mois passent et leur bébé arrive. Les jeunes parents reçoivent des conseils de mamans, de papas et de leurs amis. Ils savent qu’ils peuvent compter sur les associations et les structures en cas de besoin. « Mon entourage me donne un coup de main de temps en temps et on avance avec. Le laver, le changer, ce n’est pas un problème. Je suis né malvoyant donc je voyais avant. J’ai vu ce que c’était un bébé avec mes yeux. Je sais ce que c’est. Je me suis servi de mes souvenirs et ça marche. »