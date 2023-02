Or, la réalisation de nouveaux tracés est freinée, entre autres, par les contraintes budgétaires. L’entretien représente déjà des dépenses conséquentes. Un challenge, pour Damien Dilinger, chef du bureau de l’écotourisme de la province Nord. « Garder et remettre à neuf l’existant est compliqué. » La sécurisation et l’équipement des Roches de la Ouaïème, fin 2022, a nécessité notamment l’intervention d’un hélicoptère au vu de l’altitude et du profil escarpé. Coût total : 4,6 millions de francs. Le parcours, un des plus remarquables du pays, est désormais « plus attractif ».

La province Sud consacre, elle, entre 10 et 15 millions de francs annuels à la conservation des sentiers. De quoi satisfaire les pratiquants, de plus en plus nombreux. La fréquentation des sites a augmenté, en partie en raison du Covid, les Calédoniens, bloqués sur l’île, en ont profité pour la parcourir. « Il y a un engouement pour les activités de pleine nature et d’écomobilité, affirme Philippe Le Poul. Les gens marchent davantage, prennent leur vélo, entraînés aussi par le concept de sport santé et l’envie de s’évader. » Ça tombe bien, les possibilités sont multiples pour s’absenter le temps d’une randonnée.