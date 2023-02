L’ESPRIT TRAVAILLE « VITE ET BIEN »

Pendant que le corps marche d’un pas automatique, l’esprit s’évade. De toutes les vertus de la marche à pied, le docteur Jean-Pierre Legros, rhumatologue et passionné de randonnée, cite d’abord cette déconnexion propice à la réduction du stress et aux bons choix de vie. « Si notre conscience contrôlait tout, il serait très facile d’aiguiller sa vie de la meilleure façon possible. Il serait simple de maigrir, par exemple. Mais la conscience agit plutôt comme un rétro-contrôle : elle assiste à une grande partie de sa vie. Et elle a besoin de temps et de calme pour trouver le bon chemin. »

De plus, l’activité physique stimule le système nerveux. « Les seules pensées valables viennent en marchant », a écrit Nietzsche, confirmant le sentiment de plusieurs philosophes antiques. « C’est un héritage de notre passé de chasseurs-cueilleurs, explique Jean-Pierre Legros. Quand on bouge, on réfléchit vite et bien. »

LE CŒUR VA MIEUX, À CONDITION DE MARCHER VITE

L’activité physique diminue le risque cardiovasculaire et ralentit l’évolution des maladies. Elle permet de mieux réguler le diabète, l’hypertension et le métabolisme en général. La marche est excellente… à condition d’y mettre un minimum d’intensité, insiste le cardiologue Jérôme Sassier. « Les bénéfices pour la santé n’apparaissent pas avec une activité physique faible. Il faut atteindre le stade de la marche active », soit une allure de 5 à 7 km/h. « Il faut être essoufflé, à la limite de ne plus pouvoir parler en marchant », et marcher 2 h 30 par semaine en quatre à cinq fois.

Une heure de marche active brûle par ailleurs 500 kilocalories (un homme en dépense en moyenne 2 800 par jour, une femme 2 000). À ceux qui estiment ne pas avoir le temps de marcher, Jérôme Sassier donne l’astuce utilisée par certains de ses patients : se garer un ou deux kilomètres avant son lieu de travail et terminer à pied. Pour les personnes âgées, deux fois dix minutes de marche dans la journée sont déjà bénéfiques pour le tonus musculaire, l’autonomie et le moral, et diminuent le risque de démence.