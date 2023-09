« Le livre est un produit artistique et commercial »

DNC : Comment se porte le livre calédonien ?

Alice Pierre : Nous sommes face à des difficultés que beaucoup d’autres filières économiques connaissent : l’étroitesse du marché. La Nouvelle-Calédonie est un petit marché, dans un bassin anglo-saxon. On ne peut pas exporter autour de nous. En Métropole, il y a une telle production littéraire qu’on a du mal à sortir notre épingle du jeu. Les éditeurs peinent à gagner leur vie. Ils font ça de manière presque bénévole et ont d’autres activités à côté. La crise du prix du papier rend l’édition compliquée. Les frais de douane augmentent. Et puis, avec la crise économique, beaucoup moins d’ouvrages sont vendus, beaucoup moins sont écrits et édités à cause des frais d’édi- tion. Je prends souvent l’exemple d’un fil tendu. Il ne manque pas grand-chose pour qu’il cède. Nous devons repenser l’écosystème. Il faut aussi avoir une vision de chef d’entreprise.

Pourquoi le livre calédonien ne s’en sort-il pas aussi bien qu’en Polynésie ?

C’est très intéressant de comparer. On se pose souvent la question. À Tahiti, un éditeur privé, Au vent des îles, a pris le lead et a créé un salon. En Polynésie, il n’y a pas de réseau bibliothèque. Les gens achètent beaucoup plus. Les auteurs sont des stars. Nous, on a du mal à valoriser nos auteurs. Au vent des îles a développé toute une filière en Métropole que nous n’avons pas. Parce qu’il y a un seul interlocuteur. Ici, c’est un peu l’inverse, avec une volonté institutionnelle à l’origine du salon et des éditeurs qui se sont greffés après. Nous avons plein de petites maisons d’édition. Il y a cinq éditeurs privés. Il faut ajouter les éditeurs publics, comme l’université ou l’ALK. Avant, nous étions quasiment 17.

Les auteurs calédoniens ont-ils une chance sur le marché hexagonal ?

On a essayé. Sans une maison d’édition forte et présente sur les salons, c’est compliqué. Nous ne sommes pas concurrentiels. Il y a tellement de sorties avec une production de qualité et des éditeurs très organisés. Les auteurs doivent être présents en Métropole pour défendre leur livre sur des salons. Je ne pense pas que cela vaille le coup, parce que nous n’avons pas les budgets pour envoyer des auteurs. L’objectif n’est pas de demander aux institutions d’être toujours derrière nous. Nous devons trouver des solutions pour qu’à terme la filière soit rentable.